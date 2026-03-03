Mais de 20 estradas encerradas devido ao mau tempo

A Depressão Regina impõe esta terça-feira vários condicionamentos de trânsito na ilha da Madeira, com mais de 20 estradas encerradas por razões de segurança, devido a neve, gelo/granizo, vento forte e agitação marítima. Nas zonas altas, encontram-se fechadas a estrada florestal entre Eira do Serrado e Pico do Areeiro, a ER202 entre Poiso e Pico do Areeiro, a estrada municipal do Chão da Lagoa, a ER103 entre Terreiro da Luta e Poiso, a ER218 entre Pico das Pedras e Achada do Teixeira e o Caminho das Queimadas, em Santana. No Paul da Serra e arredores, estão encerradas a estrada do Rochão (acesso ao Paul da Serra), a ER209 entre Malhadinha e Paul da Serra, a estrada do Pomar D. João e a ER105 entre Estanquinhos e Bica da Cana, assim como a Levada Nova e do Moinho.

Junto à costa, vários acessos à frente mar estão fechados ou condicionados: na Calheta, o cais do Jardim do Mar e o cais do Paul do Mar; em Câmara de Lobos, a estrada da Boca dos Namorados, a estrada da Corrida e o acesso ao cais de Câmara de Lobos e Praia do Vigário; no Porto Moniz, os cais do Porto Moniz e do Seixal; e em Machico, o cais do Porto da Cruz. No Funchal, permanecem condicionadas a circulação na estrada das Carreiras (ER203) e na ER215 (Estrada da Meia Serra), entre outros troços.

O Serviço Regional de Protecção Civil alerta para que sejam evitadas deslocações não essenciais, dado o risco elevado provocado pelas condições meteorológicas adversas, tanto nas estradas de montanha como nos acessos junto ao mar.