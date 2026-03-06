Indicadores por terra, mar e ar subiram em 2025 face a 2024

Os dados sobre os transportes terrestres, aéreos e marítimos na Região Autónoma da Madeira em 2025 foram amplamente positivos, segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), destacando que por terra registaram-se "subidas em todos os indicadores face a 2024", por ar o "movimento de passageiros nos aeroportos da RAM continuou a crescer" e por mar destaca o "movimento de mercadorias nos portos em alta". Eis um resumo dos dados divulgados hoje.

Por terra

De acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), os transportes coletivos por meio de autocarro registaram, em 2025, um total de 26,5 milhões de passageiros. As carreiras urbanas transportaram 17,3 milhões de passageiros, enquanto nas carreiras interurbanas foram contabilizados 9,2 milhões. No 4.º trimestre de 2025, o número de passageiros foi de 7,0 milhões: 4,6 milhões de passageiros nas carreiras urbanas e 2,4 milhões nas carreiras interurbanas.

Em 2025, venderam-se aproximadamente 1 500,2 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+2,8% face a 2024), sendo 92,0% para adultos, 6,5% para crianças e os restantes 1,6% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc.). No mesmo período, as receitas totais ascenderam a 20,9 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior. De sublinhar que, no 4.º trimestre de 2025, verificaram-se aumentos homólogos de maior intensidade nos bilhetes vendidos (+4,1% face ao trimestre homólogo), bem como nas receitas (+15,7%).

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram, no 4.º trimestre de 2025, a transferência de registo de 4 345 veículos automóveis usados, 84,4% dos quais ligeiros de passageiros e 12,3% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 141 veículos pesados, cerca de 3,2% do total. Em comparação com o 4.º trimestre de 2024, o número de registos aumentou em 726, o que traduz um acréscimo homólogo de 20,1%. No que respeita ao ano de 2025, foram efetuados 16 664 registos de transferência de veículos automóveis usados, traduzindo-se numa variação de +11,6% face a 2024.

Segundo a informação recolhida, ainda provisória, pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, junto do Instituto de Registos e Notariado, em 2025, foi registado um total de 6 653 veículos novos adquiridos por residentes na RAM, o que o que representou um acréscimo de 5,8% face ao mesmo período de 2024. Entre outubro e dezembro de 2025, contabilizou-se a aquisição de 1 540 veículos, o que se traduziu num aumento de 37 veículos (+2,5%) face ao mesmo trimestre de 2024. De notar que esta variável corresponde às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes na RAM, incluindo as feitas por empresas de rent-a-car, e não às vendas das concessionárias de automóveis que operam na RAM.

Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram que, em 2025, foram apurados 4 051 acidentes de viação com intervenção policial, o que significa um aumento de 5,5% relativamente ao ano precedente. As vítimas ascenderam a 1 370 pessoas (mais 131 que em 2024), das quais 1 282 foram contabilizadas como feridos ligeiros, 75 como feridos graves e 13 como vítimas mortais.

Por ar

Os aeroportos da RAM registaram, no 4.º trimestre de 2025, um movimento de passageiros na ordem dos 1 296,5 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 7,4%. Este crescimento foi sustentado pelo aeroporto da Madeira (+7,8%), uma vez que o aeroporto do Porto Santo registou uma variação homóloga em sentido contrário (-3,1%). Em termos acumulados, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM cresceu nos dois aeroportos da RAM (+11,8% que em 2024), com aumentos de +12,2% no aeroporto da Madeira e +3,6% no aeroporto do Porto Santo.

Em 2025, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 85,2%, tendo o aeroporto da Madeira atingido 85,5% e o do Porto Santo 79,3%. No mesmo período de 2024, a taxa de ocupação foi superior nos dois aeroportos da RAM (86,6%) e no aeroporto da Madeira (87,1%). Já no aeroporto do Porto Santo, em 2024, a taxa de ocupação foi inferior (78,4%).

No que diz respeito à carga aérea, observou-se, nos aeroportos da RAM, no 4.º trimestre do ano em análise, um decréscimo de 11,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Nos dois aeroportos da RAM, as mercadorias descarregadas aumentaram 9,3% em termos homólogos, enquanto as mercadorias carregadas diminuíram 66,4%. Em termos acumulados, verificou-se um comportamento idêntico face a 2024 (+13,3% nas mercadorias descarregadas; -57,9% nas carregadas).

Por mar

No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, em 2025, 331 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, quase metade dos quais no 4.º trimestre (147). Quando comparado com 2024, registaram-se mais 15 navios a fazer escala nos portos da Região. O número de passageiros em trânsito (729 765) cresceu +1,8% face a 2024. No 4.º trimestre de 2025, o número de passageiros (326 270) registou um decréscimo de 1,4% em termos homólogos.

Em 2025, o Porto do Funchal recebeu 728 212 passageiros em trânsito, a larga maioria (89,2%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (38,6% do total; +15,8% que em 2024), a britânica (37,8%; -10,7%), a italiana (2,0%; +15,1%), a espanhola (1,7%; +56,1%) e a austríaca (1,3%; +25,8%). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (9,8% do total) diminuíram 8,2% face a 2024. As nacionalidades que mais contribuíram para esta diminuição foram a norte-americana (6,4% do total; -16,8% face a 2024) e a canadiana (1,5%; -14,2% que em 2024).

Os dados ainda provisórios indicam que, no 4.º trimestre de 2025, o número de passageiros na linha Madeira-Porto Santo (85,0 mil) diminuiu 4,0% em termos homólogos. No acumulado de 2025, este indicador situou-se nos 404,6 mil, valor ligeiramente abaixo do observado no ano precedente (-0,2%).

Igualmente com carácter provisório, a variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, no trimestre em referência, foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período de 2024 (+7,2%). Para esta variação contribuiu o acréscimo observado no descarregamento (+7,9% face ao 4.º trimestre de 2024), bem como no carregamento (+1,8%) de mercadorias. Em termos acumulados, a variação foi igualmente positiva (+3,5% que em 2024), com as mercadorias descarregadas a aumentarem (+4,0%) e as mercadorias carregadas a diminuírem ligeiramente (-0,8%).

Em 2025, registou-se a entrada de 2 448 embarcações de recreio nas marinas da Região, com 5 504 tripulantes e passageiros, representando decréscimos de 4,1% e 6,5%, respetivamente, face a 2024. No 4.º trimestre de 2025, estes dois indicadores correspondiam, respetivamente, a 638 embarcações (-36,0% face ao mesmo período de 2024) e a 1 690 tripulantes e passageiros (-27,1% face ao 4.º trimestre de 2024).