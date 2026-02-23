Remessas dos emigrantes subiram 2,14% em 2025 para 4.387 milhões de euros

As remessas dos emigrantes portugueses subiram 2,14% no ano passado, chegando a 4.387,67 milhões de euros, enquanto os imigrantes enviaram 915,64 milhões para os seus países de origem, uma subida de 4,93%, segundo dados do Banco de Portugal.

De acordo com os dados disponíveis no site do Banco de Portugal e consultados hoje pela Lusa, o valor das remessas dos trabalhadores portugueses no estrangeiro em 2025 foi de 2,14% superior aos 4.295,72 milhões enviados em 2024, assinalando, assim, um novo recorde.

Em sentido inverso, os imigrantes em Portugal enviaram para os seus países um total de 915,64 milhões, o que representa uma subida de 4,93% face aos 872,61 milhões de euros enviados em 2024.

Ao contrário de 2024, no ano passado os emigrantes em França foram os que mais contribuíram para o total, tendo enviado 1.211,5 milhões de euros para Portugal, o que compara com 1.122,9 milhões provenientes dos emigrantes da Suíça, que em 2024 tinham sido os que mais tinham contribuído para o total das remessas.

Os trabalhadores portugueses nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) enviaram 282,99 milhões de euros, uma subida de 4,34% face aos 271,21 milhões de euros enviados no ano anterior.

Como habitualmente, o volume de remessas enviadas pelos portugueses a trabalhar em Angola representa a quase totalidade deste valor, já que enviaram 274 milhões de euros, representando uma subida de 4% face aos 263,4 milhões de euros enviados em 2024.

No valor enviado pelos imigrantes para os seus países, os brasileiros, a maior comunidade estrangeira a trabalhar em Portugal, enviaram 341,4 milhões de euros em 2025, o que representa uma quebra de 6,77% face aos 366,19 milhões de euros enviados no ano anterior.

O ano passado confirmou, assim, a tendência iniciada em 2024, já que nesse ano as remessas dos brasileiros em Portugal desceram 1,48%, com uma descida do valor de 371,70 milhões em 2023, para 366,19 em 2024.

Pelo contrário, os trabalhadores asiáticos a trabalhar em Portugal têm aumentado de forma consistente o volume de remessas para os seus países de origem.

Em 2025, foram enviados 209,9 milhões de euros, o que representa uma subida de 20% face aos 174 milhões de euros enviados em 2024.

Olhando para os dados desde 2020, constata-se que houve no conjunto destes trabalhadores um significativo aumento de 169,3%, já que nesse ano as remessas representavam apenas 69,07 milhões de euros, o que resulta do aumento do número de emigrantes provenientes de países asiáticos nos últimos anos.