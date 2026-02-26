CGD com lucros históricos de 1.904 ME em 2025

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 1.904 milhões de euros em 2025, os maiores de sempre e mais 10% face a 2024, divulgou hoje o banco público em conferência de imprensa em Lisboa.

O presidente executivo, Paulo Macedo, disse que referente ao ano passado serão pagos em dividendos ao Estado 1.250 milhões de euros, o que disse ser provavelmente o dividendo "maior de sempre da banca portuguesa".

Em 2025, a margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) caiu 10% para 2.503 milhões de euros, num contexto de redução das taxas de juro, enquanto as comissões aumentaram 1% para 587 milhões de euros.

Os resultados de operações financeiras mais do que duplicaram para 335 milhões de euros, devido sobretudo à venda da participação da CGD ao Estado na empresa Águas de Portugal (ganho de 188 milhões de euros).

Ainda no ano passado, o banco público registou 29 milhões de euros relativos à devolução pelo Estado das contribuições do Adicional de Solidariedade para o Setor Bancário, depois de este imposto ter sido considerado inconstitucional pelo tribunal.

Quanto a imparidades e provisões, fixaram-se em 117 milhões de euros negativos no final de 2025, comparando com 215 milhões de euros negativos no mesmo período de 2024.

A CGD adiantou que "verificou-se em 2025 uma reversão líquida das imparidades para risco de crédito, suportada pela melhoria do enquadramento macroeconómico e por uma gestão rigorosa do risco. As recuperações de crédito atingiram 68 milhões de euros".

Os custos operacionais subiram 2,1% para 1.086 milhões de euros, com as despesas com pessoal a aumentarem 1,9% para 604 milhões de euros.

Quanto a balanço, a produção de crédito à habitação registou 5,8 mil milhões de euros em 2025, mais 40% do que no período homólogo de 2024, para um total aproximado de 28,2 mil milhões de euros e uma quota de mercado neste segmento de 24% do total.

O crédito a empresas avançou 5% para 22 mil milhões de euros.

Os depósitos em Portugal cresceram 3,3% para 78,2 mil milhões de euros.