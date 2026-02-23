Queda na Ponta de São Lourenço mobiliza meios por terra e mar

Um indivíduo do sexo feminino, com idade estimada entre os 40 e 50 anos, sofreu uma queda na Vereda da Ponta de São Lourenço, levantando suspeita de fractura num membro inferior.

O alerta foi dado cerca das 11h30, mobilizando o salvamento marítimo da SANAS Madeira - Associação Madeirense de Socorro no Mar e os Bombeiros Municipais de Machico, com duas viaturas — incluindo uma ambulância de socorro — e um total de quatro elementos.

A vítima estava a ser transportada por via marítima – pelas 13h00 -, através do Cais do Sardinha, até à marina da Quinta do Lorde, onde a ambulância aguardava a sua chegada para transporte hospitalar.