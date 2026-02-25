Explosão em embarcação no Porto da Calheta faz um ferido

Uma explosão no motor de uma embarcação, registada ao início da tarde no Porto de Recreio, na Calheta, provocou um ferido e mobilizou meios de socorro e resgate.

O alerta foi dado pelas 13h08, tendo sido accionados meios do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRSC), dos Bombeiros e do Comando Regional de Operações de Socorro da Madeira (CROS-RAM), que coordenaram a operação no local.

Do incidente resultou um ferido, um homem de 35 anos, que sofreu queimaduras de primeiro grau na sequência da explosão do motor da embarcação. A EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida) foi mobilizada para apoio diferenciado e avaliação clínica no local.

Após assistência inicial, a vítima foi transportada pelos bombeiros voluntários da Calheta para o Centro de Saúde da Calheta, onde ficou sob observação e cuidados médicos, numa medida de precaução e acompanhamento da evolução das lesões.

A pronta actuação dos meios permitiu controlar a situação e garantir a segurança na área portuária, enquanto as autoridades deverão apurar as circunstâncias que estiveram na origem da explosão.