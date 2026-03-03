JPP preocupado com adiamento do concurso para médicos

O Juntos Pelo Povo (JPP) manifesta a sua preocupação face ao sucessivo adiar da abertura do concurso para a contratação de 14 novos médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, que concluíram a sua formação no SESARAM, no início de 2025.

“Passado mais de um ano desde o fim da sua formação, estes profissionais permanecem numa situação de vínculo precário, impedidos de iniciar formalmente as suas carreiras”, denunciou esta terça-feira a deputada do JPP, Patrícia Spínola.

O partido da oposição considera “incompreensível que, apesar das sucessivas promessas, não exista ainda qualquer publicação no JORAM ou plataforma do SESARAM, nem em 2025, nem no decorrer de 2026”.

Diz que embora a secretária regional de Saúde, Micaela Freitas, tenha reiterado em Janeiro de 2026 que o concurso seria lançado “nos próximos dias” — contando já com o aval da Secretaria Regional das Finanças — “a verdade é que os prazos continuam a derrapar”.

Patrícia Spínola refere que a integração destes médicos é um fator determinante para garantir que nenhum utente na Região fique sem médico de família. “Actualmente, as listas com médias de 1.300 utentes por médico permitem uma margem de ajuste (até aos 1.500/1.900 esperados), mas esta otimização só é possível com a fixação efetiva destes novos especialistas”, afirma.

O JPP alerta para a consequência mais grave deste atraso: “A desmotivação e a saída de profissionais, perante a ausência de estabilidade e a existência de ofertas mais atrativas noutras localizações, levam a que muitos destes médicos ponderem abandonar a Região contra a sua vontade2.

Para Patrícia Spínola, o “aval” financeiro deve traduzir-se, de imediato, em atos oficiais: “A saúde dos madeirenses e o futuro destes jovens especialistas não podem continuar reféns de burocracias ou de falta de prioridade política, ficando mais uma vez demonstrado que este Governo PSD/CDS é muito célere a decidir projectos e interesses no golfe e no imobiliário, mas arrasta as soluções para resolver problemas reais das pessoas", refere.