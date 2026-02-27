"Solistas OCM" actuam na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

Epsie Claire Thompson (Flauta), Mikhail Sgimorin (Oboé), Francisco Loreto (Clarinete), Décio Escórcio (Fagote) e Péter Víg (Trompa) são os músicos que compõe o Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' da Orquestra Clássica da Madeira e que vão, amanhã, "presentear o público com um belíssimo repertório" no concerto que começa pelas 18h00 na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, local mais conhecido pelo Hospício, "um dos nossos parceiros que muito estimamos pela sua história e sua missão, considerado um exemplo no país", informa uma nota da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), que gere a OCM.

"De salientar que a experiência com as nossas propostas distintas de programas e de brilhantes interpretações, faz com que os nossos concertos de música de câmara tenham uma procura e o reconhecimento por parte do nosso público, que muito nos satisfaz", acrescenta. Assim, "para este concerto, as cinco obras selecionadas pelo Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' são de cinco compositores", dois austríacos, um húngaro, um inglês e um português.

"Do austríaco Mozart, autor de mais de seiscentas obras, considerado um dos maiores nomes da música erudita, e um dos compositores mais importantes da história da música clássica, os Solistas OCM irão interpretar Divertimento (k.270), que faz parte do conjunto de seis divertimentos que Mozart compôs em Salzburgo, entre 1776-77";

"Do inglês Malcolm Arnold, reconhecido como um compositor que, talvez de forma única, combina uma habilidade efervescente com uma boa dose de exuberância, e que em nenhuma outra obra essas qualidades são tão amplamente demonstradas quanto em suas Três Canções de Marinheiro, escritas em 1943, que proporcionam tanta diversão para o ouvinte quanto para o músico";

"Do austríaco Alexander Von Zemlinsky, que foi uma das vozes musicais mais poderosas de sua época, em 1939, pouco tempo depois de chegar a Nova York, compôs a Humoreske, intitulando-a Rondó e descrevendo-a como uma "Schulstück" (literalmente, uma "peça escolar") para quinteto de sopros";

"Do compositor português Eurico Carrapatoso, será interpretada as Cinco Elegias que representam uma homenagem a cinco compositores muito importantes para Carrapatoso: Bartók, Tailleferre, Webern, Messiaen e Stravinsky, onde cada movimento reflete o estilo de um compositor específico e apresenta um instrumento diferente como protagonista";

"E, no fim, as Cinco Danças fáceis do compositor húngaro Denes Agay, trata-se de um conjunto de cinco pequenas danças de caráter leve e humoral, provenientes de diferentes culturas e na sua escrita o compositor faz por evidenciar as diferentes valências de cada instrumento que constitui o quinteto de sopros".

Os cinco dedicados músicos "e experientes que têm vindo a contribuir para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região", salienta, num convite aos amantes da música neste "encontro que visa aproximar a música erudita à sociedade, já que é com a sua linguagem universal que ela une as pessoas e as culturas".

No âmbito da "responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório têm entrada livre mediante apresentação de cartão de estudante e disponibilidade da Capela", sendo que os bilhetes para o público em geral custam 20€ (com descontos para crianças e jovens).

Os bilhetes estão à venda na Loja Gaudeamus ao Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, ao lado da Igreja de São João Evangelista (conhecida como a Igreja do Colégio), no Funchal ainda esta sexta-feira ou no dia do concerto, sábado, a partir das 17h00, no próprio local à Avenida do Infante, n.º 12, no Funchal (em frente do Parque de Santa Catarina).