Câmara da Ribeira Brava classifica Capela do Bom Despacho e Solar do Morgado como Monumento de Interesse Municipal

A Capela do Bom Despacho e o Solar do Morgado, localizados no sítio da Vigia, no Campanário, foram classificados como Monumento de Interesse Municipal pela Câmara da Ribeira Brava. A decisão foi aprovada em reunião de câmara, esta quinta-feira, após um período de discussão pública.

Para o presidente Jorge Santos, a classificação "salvaguarda o interesse pelo património local" e abre portas a financiamento público para a conservação e recuperação dos imóveis, reforçando também o seu valor cultural e turístico.

Na mesma reunião, foram ainda aprovados apoios sociais, incluindo 12 novos Cartões Municipal do Idoso, totalizando 671 beneficiários, e a recuperação de mais uma habitação degradada de família carenciada no concelho.