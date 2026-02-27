JPP exige ao PSD da Calheta soluções para rede de esgotos e ETAR

O Grupo Municipal do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia Municipal da Calheta fez esta sexta-feira um balanço dos primeiros meses de governação da maioria PSD, reconhecendo a “vontade em recuperar o tempo perdido e as promessas não cumpridas pelos anteriores executivos”, mas apelando a que haja “maior celeridade” na execução de projectos. Em comunicado de imprensa, o deputado municipal do JPP, Porfírio Santos, sublinhou em particular necessidade de avançar com a rede de esgotos e soluções para a ETAR.

“Gostaríamos de sentir que a autarquia é mais ativa na reivindicação junto do Governo Regional para a recuperação e conservação dos edifícios públicos existentes no concelho da sua responsabilidade, como os centros de saúde e as escolas, entre outros”, declarou.

Porfírio Santos assinalou ainda que o início do mandato social-democrata “fica inevitavelmente marcado pelo abandono da capela de Nossa Senhora da Vida e pelo facto de a Câmara Municipal ter conhecimento do estado da arriba e nada ter feito”.

O deputado recordou que “aquela capela está classificada como património de interesse municipal” e criticou a contradição entre a justificativa da ausência de obras devido à dificuldade de acesso e a votação de uma alteração do Plano Director Municipal que permitirá mais construção na Fajã do Mar.

Entre as obras prometidas e ainda não iniciadas pelo PSD, o JPP destacou a repavimentação de cerca de uma dúzia de caminhos e as bolsas de estacionamento associadas.

Por outro lado, o deputado reconheceu uma decisão positiva do executivo: “É bom verificar nesta revisão do orçamento que o executivo tenciona investir na área da salubridade, adquirindo novas viaturas, é importante fazer o reforço do equipamento e dar melhores condições de trabalho a todos os colaboradores.”