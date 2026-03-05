Dia da Mulher no Restaurante Atlantis
No próximo Domingo, dia 8 de Março, o Restaurante Atlantis, no Caniço de Baixo, celebra o Dia da Mulher com uma deliciosa sugestão de almoço.
O prato principal (21€) é composto por medalhão de vitela acompanhado por uma duxelle de cogumelos, batatas fondant e aromático molho Madeira. Para sobremesa (7€), será servido um cremoso chocolate branco com bolo de pistáchio e um toque de Baileys.
Reserve o seu lugar e celebre o Dia da Mulher da melhor forma no Restaurante Atlantis, localizado na Rua Baden Powell, complexo balnear Lido Galo Mar, piso -3.
Reserva obrigatória!