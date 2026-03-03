Mulher atropelada no Garajau
Vítima, de 55 anos, sofreu ferimentos ligeiros
Uma mulher, de 55 anos, foi atropelada na manhã desta terça-feira, dia 3, na Estrada do Olival, no Garajau, freguesia do Caniço.
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local após o alerta dado pelas 11h20.
A vítima sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido socorrida no local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Para esta ocorrência foram destacadas duas viaturas, incluindo uma ambulância, e oito elementos.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo