Mulher atropelada no Garajau

Uma mulher, de 55 anos, foi atropelada na manhã desta terça-feira, dia 3, na Estrada do Olival, no Garajau, freguesia do Caniço.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para o local após o alerta dado pelas 11h20.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido socorrida no local e posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Para esta ocorrência foram destacadas duas viaturas, incluindo uma ambulância, e oito elementos.