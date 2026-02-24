JPP aponta negócio ruinoso do teleférico do Curral das Freiras

No seguimento da discussão sobre o sector do Turismo, hoje na ALM, Élvio Sousa, do JPP, pediu esclarecimentos ao Governo Regional sobre o projecto do teleférico do Curral das Freiras, em Câmara de Lobos.

Apontou os gastos com aquisições de terrenos e estudos de viabilidade já feitos que mostram que o processo não segue trâmites legais. Apontou em particular a renda que será paga pelo concessionário, que no entender do partido - e segundo um estudo do próprio governo - deveria ser na ordem dos 37 mil euros, ao contrário daquela que será pedida, que é de 2 mil euros/mês.

Em resposta, Miguel Albuquerque destacou os benefícios da nova atractividade. Um investimento de 64 milhões de um grupo privado e que pouco acresce para a Região.

O parlamentar perguntou ainda pelos gastos numa prova de vinhos nos Estados Unidos, a rondar meio milhão de euros.

Albuquerque respondeu com “demagogia barata e rasteira” do partido na oposição. Voltando a discussão para a autarquia de Santa Cruz, o líder do Governo quis saber os gastos feitos com advogados, na ordem do 1 milhão de euros, e que ainda não mereceu esclarecimentos por parte do JPP.