SANAS Madeira regista uma fatalidade e duas missões de busca em Fevereiro

O SANAS Madeira divulgou o balanço operacional referente ao mês de Fevereiro de 2026, período durante o qual realizou duas missões de busca e salvamento no mar. Estas operações, que totalizaram 3,2 horas e 13,6 milhas náuticas navegadas, resultaram no auxílio a uma pessoa e no registo de uma fatalidade.

Jovem resgatado do mar sem sinais vitais em Santa Cruz Um jovem foi, esta tarde, resgastado do mar sem sinais vitais, numa ocorrência que, inicialmente, mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, após alerta da Serviço Regional de Protecção Civil.

No âmbito da segurança e socorro a eventos, a autoridade garantiu a protecção de 247 desportistas, tendo prestado assistência directa a oito deles.

Foram ainda efectuados 13 patrulhamentos e rondas, que envolveram o empenhamento de 24 operacionais e 13 veículos, percorrendo uma distância total de 216,6 quilómetros ao longo de 9,25 horas de missão.

O relatório destaca que a prontidão das tripulações das Estações Salva-Vidas do Porto Moniz e de Santa Cruz, em articulação com o Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, foi o factor determinante para a execução das missões e apoios diversos contabilizados durante o último mês.