'Merlin' realiza exercício de busca e salvamento ao largo do Porto Santo

O helicóptero EH101-'Merlin' , da Esquadra 751 – Pumas, encontra-se, neste momento, ao largo da ilha do Porto Santo a realizar um exercício de busca e salvamento.

As manobras foram registadas em imagens e vídeos enviadas por um leitor ao DIÁRIO, nas quais é possível observar as operações sobre o mar.

Contactado pelo DIÁRIO, o Comando da Zona Aérea da Madeira confirmou tratar-se do exercício ‘Vasco’, uma acção de treino operacional destinada a testar e reforçar a capacidade de resposta em missões de busca e salvamento.

Também o comandante da Zona Marítima da Madeira, Bruno Teles, confirmou a realização do exercício, explicando que estas operações decorrem de forma regular e articulada entre diferentes entidades.