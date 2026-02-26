PCP apela à participação na jornada de luta de 28 de Fevereiro na Madeira

O PCP promoveu esta quinta-feira uma acção de contacto com trabalhadores no centro do Funchal, apelando à participação massiva na jornada de luta convocada pelo movimento sindical unitário para o próximo dia 28 de Fevereiro.

O dirigente do PCP Ricardo Lume criticou o "pacote laboral" do Governo da República, classificando-o como "uma declaração de guerra aos trabalhadores", por agravar salários baixos, facilitar despedimentos e aprofundar a precariedade.

Na Madeira, sublinhou Ricardo Lume, a situação é ainda mais grave: a Região regista salários líquidos entre os mais baixos do País, maior pressão inflacionista e elevado custo de habitação, enquanto os trabalhadores do sector privado continuam sem subsídio de insularidade.

A manifestação concentra-se às 10 horas na Rua do Bom Jesus, junto à Casa Sindical, no Funchal, seguindo até à Rua Dr. Fernão Ornelas.