'Fevereiro Dourado' do Marítimo

O Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário, assinalou o 'Fevereiro Dourado', o mês de sensibilização para o cancro infantil, com destaque para o Dia Internacional da Criança com cancro, com uma acção profundamente emotiva, protagonizada pelo jovem Simão, um exemplo inspirador de coragem numa fase exigente da sua vida.

Neste contexto, o clube colocou nas suas redes sociais o momento vivido nos Barreiros, "num gesto que reflecte o compromisso social da Fundação maritimista e a dedicação a causas nobres, sendo que Simão, criança com doença oncológica, viveu uma experiência única, repleta de significado".

Antes do apito inicial do jogo deste último sábado, entre o Marítimo e o Benfica B , Simão foi recebido no relvado pelo Presidente Carlos André Gomes, que lhe entregou uma camisola do Marítimo personalizada com o seu nome. A família recebeu também um cachecol do Marítimo, "símbolo de união, pertença e apoio incondicional".

O momento ganhou ainda mais brilho quando Simão tirou uma fotografia com o onze inicial e viveu instantes que dificilmente se esquecem. Num acto de enorme nobreza, o capitão Romain Correia surpreendeu o jovem, levando-o à equipa de arbitragem para a escolha do campo, "reforçando o caráter inclusivo e solidário do clube", escreve o clube.

O ponto alto chegou com todo o Estádio do Marítimo de pé, num aplauso sentido. Perante a emoção do público, Simão deu o pontapé de saída do triunfo maritimista no Caldeirão, um momento carregado de simbolismo, força e esperança. "Ao Simão e a todas as crianças que enfrentam esta batalha difícil, a Fundação Marítimo Centenário deixa uma mensagem de força, coragem e esperança. Que nunca falte apoio, carinho e a certeza de que dias melhores virão", conclui a nota do clube verde-rubro.