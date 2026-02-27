Sector Empresarial da Madeira regista crescimento e lucros no 4.º trimestre de 2025

A Secretaria Regional das Finanças tornou, hoje, público o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira relativo ao 4.º trimestre de 2025, disponível para consulta no Portal da Secretaria (www.madeira.gov.pt/srfinancas).

O relatório apresenta as contas trimestrais do sector empresarial e uma análise comparativa com o mesmo período do ano anterior, destacando a evolução financeira e operacional das empresas públicas da Região.

Entre os principais resultados divulgados, salientam-se o crescimento das vendas e serviços prestados em cerca de 11,8 milhões de euros ( mais 1,5%) e o aumento dos principais rendimentos operacionais em 21,9 milhões de euros (mais 2,5%).

Por outro lado, registou-se uma redução do passivo do setor empresarial em 242,1 milhões de euros (menos 17,4%) e uma diminuição da dívida financeira total em 58,6 milhões de euros (menos 9,5%).

O relatório revela ainda um aumento da situação líquida em 224,3 milhões de euros (mais 18,5%) e uma melhoria da estrutura financeira, com o rácio de autonomia financeira a subir nove pontos percentuais.