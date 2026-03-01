Dois golos nos descontos ditam derrota do Marítimo em Viseu

O Marítimo perdeu, esta tarde, com o Académico de Viseu, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da II Liga.

No Estádio Municipal do Fontelo, com a presença de 483 adeptos madeirenses, o Marítimo viu o rival a inaugurar o marcador, aos 40 minutos, por André Clovis, que após o passe picado de Zamora, rematou de primeira para o fundo da baliza verde-rubra.

No segundo tempo, na cobrança de uma grande penalidade de forma exímia por Simo, aos 71 minutos, o Marítimo alcançou a igualdade.

Mas, quando já se perspetivava uma divisão de pontos no Fontelo, o Académico de Viseu, por intermédio de Lorougnon Gohi, marcou dois golos, aos 90+6 e aos 90+8, somando uma importante vitória para o principal perseguidor dos madeirenses. No primeiro lance, o avançado surgiu isolado fora da área e não hesitou em rematar. No segundo, voltou a aproveitar o mau posicionamento da equipa do Marítimo para bater o guarda-redes.

Com este resultado, o Marítimo soma 48 pontos e permanece líder isolado da II Liga. Na próxima jornada, agendada para 8 de Março (domingo), às 15h30, o conjunto insular recebe, nos Barreiros, o FC Porto B.

Confira os golos desta partida:

1-0 Académico de Viseu (André Clovis, 40')

1-1 Marítimo (Simo, 71' g.p.)

2-1 Académico de Viseu (Lorougnon Gohi 90+6')

3-1 Académico de Viseu (Lorougnon Gohi 90+8')