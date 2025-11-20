CH propõe "acabar com subsídios para imigrantes sem descontos"

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República "deu entrada de um projeto que proíbe o acesso a subsídios do Estado a imigrantes que não tenham, pelo menos, cinco anos de descontos efetivos em Portugal", anuncia o deputado madeirense eleito, Francisco Gomes, numa nota de imprensa desta manhã. "A proposta pretende assegurar que o apoio social é destinado a quem contribui para o país e impedir que Portugal continue a ser, nas palavras do partido, um destino para quem procura viver do trabalho alheio".

Segundo o CH, "esta medida é essencial para travar a entrada de imigrantes que, na visão do partido, chegam a Portugal apenas para receber prestações sociais, sobrecarregando os serviços públicos e gerando um sentimento crescente de injustiça entre os contribuintes portugueses" e o partido sublinha que "o sistema social não pode ser um prémio para quem nada dá em troca ao país".

Segundo Francisco Gomes, "Portugal precisa de regras claras e firmes para proteger os contribuintes e garantir que os apoios chegam às famílias e trabalhadores que realmente deles necessitam". E reforça: "Os portugueses trabalham, pagam impostos, sustentam o Estado — e não podem continuar a financiar quem aterra em Portugal apenas para viver de subsídios. Esta proposta põe fim a esse abuso. Quem não contribui, não recebe! É simples, justo e moralmente correto."

O deputado na Assembleia da República eleito pelo círculo da Madeira diz que "esta iniciativa é também uma resposta às crescentes preocupações sociais e económicas, defendendo que a solidariedade nacional deve ser acompanhada de responsabilidade e reciprocidade", sendo que na sua opinião, "proteger o sistema social exige impedir que ele seja capturado por quem apenas o procura para benefício próprio e interesses egoístas."

E conclui: "Os portugueses de bem não vão suportar parasitas! Portugal não pode continuar a premiar quem nada faz por este país. O CHEGA vai defender sempre quem trabalha e contribui — e não quem vive às custas de quem o sustenta."