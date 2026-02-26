Roquelino Ornelas reeleito para comissão que acompanha apoios à comunicação social

A Assembleia Legislativa da Madeira reelegeu, esta manhã, o antigo jornalista da RTP-Madeira Roquelino Ornelas como seu representante na comissão de acompanhamento do Programa Regional de Apoios à Comunicação Social Privada (MEDIARAM). O seu nome foi proposto pelo grupo parlamentar do PSD e obteve 32 votos a favor, 10 votos contra e 4 votos em branco.

Roquelino Ornelas foi jornalista da RDP e depois da RTP durante 33 anos, tendo deixado os quadros da empresa pública em 2011. Foi sócio fundador da Casa do Povo do Caniço, sendo desde o início até à data presidente da sua Assembleia geral e dinamizador cultural.