NATO intercepta míssil iraniano no espaço aéreo turco

As defesas aéreas da NATO na Turquia intercetaram hoje um míssil balístico iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental, tendo destroços da munição antiaérea caído no sul do país sem causar vítimas, informou o Governo turco.

Segundo um comunicado do Ministério da Defesa turco, o míssil foi disparado do Irão e atravessou o Iraque e a Síria antes de se dirigir para o espaço aéreo turco, tendo sido neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimíssil da NATO estacionados na região.

Um fragmento do projétil caiu no município de Dortyol, na província mediterrânica de Hatay, acrescentou o ministério.

A Aliança Atlântica já reagiu, condenando o lançamento do míssil iraniano intercetado no espaço aéreo turco.

"A NATO solidariza-se firmemente com todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irão continua os seus ataques indiscriminados em toda a região", afirmou a porta-voz da organização, Allison Hart.

Este foi o primeiro incidente registado em território turco, país-membro da NATO, desde o início dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão no sábado.

O Ministério da Defesa turco não informou qual seria o alvo do míssil iraniano, mas a trajetória do projétil é compatível com um disparo a partir do oeste do Irão em direção à Base Aérea de Incirlik, perto de Adana, no sul da Turquia, segundo a agência espanhola EFE.

A base de Incirlik constitui um dos principais pontos de apoio das forças da NATO no país e alberga também unidades militares norte-americanas.

Na segunda-feira, a presidência turca tinha desmentido rumores difundidos nas redes sociais sobre um alegado ataque iraniano à base de Incirlik, sublinhando que a Turquia não faz parte do conflito em curso com o Irão.