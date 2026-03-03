Míssil iraniano atinge base norte-americana em Al-Udeid no Qatar

O Qatar anunciou hoje que dois mísseis iranianos atingiram o seu território, um dos quais a base militar norte-americana em Al-Udeid, no quarto dia da guerra no Médio Oriente iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

"Os sistemas de defesa aérea intercetaram com sucesso um dos mísseis, enquanto o segundo atingiu a base de Al-Udeid, no Qatar, sem causar vítimas", indicou o Ministério da Defesa em comunicado.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.