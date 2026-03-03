Prolongado aviso de agitação marítima forte até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas de amanhã, 4 de Março.

O vento será de N/NW muito fresco a forte (40-61km/h), por vezes muito forte (62-74km/h),aumentando para forte a muito forte (51-74km/h) durante a tarde, diminuindo para fresco a muito fresco (31-50km/h) no final do período.

A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca.

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas serão de N/NW entre 4 a 5,5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6,5 metros, diminuindo para 4 a 5 metros no final do período. Na costa Sul as ondas serão de W/SW entre 1,5 a 2,5 metros, sendo entre 2,5 a 4,5 na parte W.

A Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.