Recuperados 87 corpos após afundamento de corveta iraniana no Índico

As autoridades do Sri Lanka recuperaram hoje 87 corpos de marinheiros iranianos, na sequência do afundamento de uma corveta iraniana ao largo da costa cingalesa, enquanto continuam as buscas de 61 desaparecidos.

Porta-vozes da polícia e das forças armadas do Sri Lanka disseram que 32 marinheiros iranianos foram resgatados com vida.

O Pentágono disse que um submarino norte-americano atingiu com um torpedo um navio de guerra iraniano e classificou o ataque como o primeiro deste tipo desde a Segunda Guerra Mundial.

No sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque militar contra o Irão.

Teerão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.