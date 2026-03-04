Mais de mil mortos iranianos nos ataques desde sábado

Pelo menos 1.045 pessoas morreram desde sábado no Irão na sequência dos ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos da América (EUA), afirmou a agência estatal Fundação dos Mártires e dos Assuntos dos Veteranos iraniana.

"Até agora, 1.045 personas morreram como mártires e foram sepultadas, nos ataques militares dos Estados Unidos e do regime usurpador de Israel contra a nossa pátria islâmica", lê-se em comunicado.

Na primeira onda de ataques contra Teerão morreram dezenas de dirigentes iranianos, incluindo o então 'líder supremo', Ali Khamenei, de 86 anos, no poder desde 1989.

O Irão lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia, bem como a navios no estreito de Ormuz.

Os EUA confirmaram a morte de seis militares norte-americanos, enquanto em Israel morreram pelo menos dez pessoas nos contra-ataques iranianos.

Israel e EUA justificaram a ofensiva militar com ameaças iminentes do Irão, apesar de estar a decorrer um processo de negociações entre Washington e Teerão sobre o programa nuclear iraniano, sob patrocínio de Omã, em Genebra.