Parques Empresariais da Madeira alertam para cuidados a ter com o mau tempo

O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu um alerta devido ao agravamento das condições meteorológicas no arquipélago da Madeira até ao dia 5 de Março, quinta-feira, motivado por uma corrente intensa de Norte associada à aproximação da depressão 'Regina'.

Neste contexto, alerta os utentes dos Parques Empresariais para que adoptem medidas de autoprotecção adequadas, especialmente durante os períodos de maior adversidade, evitando a exposição a situações de risco. Recomenda ainda especial prudência na circulação e permanência em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de ramos e árvores provocada pelo vento forte.

As recomendações da Protecção Civil podem ser consultadas no aviso disponível em: https://www.procivmadeira.pt/.../2112-condicoes...