Aviso amarelo estendido por mais seis horas

O IPMA prolongou pela segunda vez o aviso amarelo para agitação marítima na costa norte da Madeira e Porto Santo, que depois do aviso inicial agora passa para as 6h00 de quinta-feira.

Assim, primeiro prolongou o aviso das 03h00 de quarta-feira até às 00h00 de quinta, agora o prolongamento será por mais seis horas, num período alargado de 27 horas.