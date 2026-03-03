Obras na Estrada de São João condicionam trânsito por 10 dias devido a intervenção urgente

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido ao colapso de um colector de águas residuais, na Estrada de São João, na zona de entrada da Via 25 de Abril, tornou-se necessário realizar uma intervenção de urgência, com a previsão de duração de 10 dias.

A situação está a provocar constrangimentos na circulação automóvel nesta zona e áreas limítrofes, nomeadamente nas zonas circundantes ao Centro Comercial Plaza, Rua Dr. Brito Câmara e outras.

A autarquia agradece a colaboração e compreensão de todos os condutores e munícipes pelos transtornos causados "por esta necessária e urgente intervenção" e apela à melhor colaboração de todos no cumprimento da sinalização temporária colocada no local onde decorre a obra.

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.