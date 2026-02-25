Sobe para 46 número de mortos devido a chuvas torrenciais no Brasil

Pelo menos 46 pessoas morreram e 21 estão desaparecidas devido a chuvas torrenciais no estado brasileiro de Minas Gerais, indicou hoje o Corpo de Bombeiros em novo balanço.

Os bombeiros encontraram os corpos de quinze pessoas entre a madrugada e a tarde de hoje no município de Juiz de Fora, o mais afetado pelo forte temporal que começou na segunda-feira e que ainda ameaça causar estragos na região.

Em Juiz de Fora, que tem cerca de meio milhão de habitantes, registaram-se até ao momento 40 mortos e ainda se tenta apurar o paradeiro de 19 pessoas.

As restantes vítimas concentraram-se a cerca de cem quilómetros de distância, na localidade de Ubá, que contabiliza pelo menos seis óbitos e dois desaparecidos.

Outros seis municípios da região também registaram danos significativos, embora sem vítimas mortais.

As forças de segurança trabalham atualmente em nove frentes de operação e resgataram cerca de 200 pessoas com vida na região.

As chuvas torrenciais deixaram um rasto de destruição nesta zona verde e montanhosa do estado de Minas Gerais.

Registaram-se vários deslizamentos de terra, graves inundações que submergiram bairros inteiros e danos estruturais em infraestruturas.

Cerca de 3.600 habitantes de Juiz de Fora e Ubá tiveram de abandonar as suas casas nas últimas horas.