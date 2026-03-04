Ataque aéreo atinge base de facção pró-iraniana no Iraque

Um ataque aéreo atingiu hoje um acampamento militar pertencente ao grupo pró-Irão Kataib Hezbollah, no sul do Iraque, adiantou fonte da fação armada.

A base de Jurf al-Nasr, um dos principais bastiões deste grupo apoiado por Teerão, tem sido alvo de repetidos ataques desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, que resultou em retaliações por parte da República Islâmica no Médio Oriente.

O Iraque, que tinha regressado recentemente a um certo grau de estabilidade, mas que há muito é palco de guerras por procuração entre os Estados Unidos e o Irão, tem sublinhado que não deseja ser arrastado para o conflito, mas não tem escapado ileso.

Desde as primeiras horas da ofensiva contra o Irão, os ataques atribuídos a Israel e aos Estados Unidos têm atingido a base de Jurf al-Nasr, também conhecida por Jurf al-Sakher, antes de se espalharem para outras zonas.

Mais de uma dezena de combatentes, a maioria pertencentes ao grupo Kataib Hezbollah, foram mortos nestes ataques no Iraque desde sábado.

Diversos grupos armados iraquianos apoiados pelo Irão, conhecidos como Resistência Islâmica no Iraque e incluindo o Kataib Hezbollah, declararam que não permanecerão "neutros" e reivindicaram a responsabilidade por dezenas de ataques com drones contra bases americanas.

Um drone foi abatido hoje à noite perto do aeroporto internacional da capital, anunciou o centro de comunicações de segurança do Governo.

Pouco antes, as forças de segurança iraquianas afirmaram ter apreendido nove rockets e um lançador que estavam prontos para serem utilizados contra o Aeroporto Internacional de Bagdad.

O aeroporto alberga uma base militar que recebe conselheiros norte-americanos.

Mas, desde o início da guerra, a Região Autónoma do Curdistão, que alberga tropas norte-americanas, tem sido o principal alvo de ataques com drones, a maioria dos quais foram intercetados pelas defesas aéreas.

Um correspondente da agência France-Presse (AFP) informou que um ataque com um drone atingiu Sulaimaniyah, a segunda maior cidade da região autónoma, na noite de hoje.

As forças de segurança curdas disseram que um drone atingiu uma área próxima de um edifício que anteriormente servia como escritório das Nações Unidas na cidade, sem causar vítimas.

Também hoje à noite, os jornalistas da AFP ouviram explosões abafadas em Erbil, capital do Curdistão iraquiano.

Mais cedo, ataques com drones atribuídos ao Irão atingiram um acampamento que alberga combatentes curdos iranianos e as suas famílias no Curdistão iraquiano, segundo informações de um responsável local e de um grupo de oposição exilado à AFP.

Os fotógrafos da AFP presentes no local relataram danos nas instalações destinadas ao pessoal hospitalar do acampamento.

Regiões curdas iraquianas albergam acampamentos e bases de retaguarda de diversos grupos rebeldes curdos iranianos, que têm sido alvos frequentes de ataques aéreos lançados pelo Irão.

Teerão acusa-os de servir os interesses de Israel e do Ocidente.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.