Conselho Regional de Segurança Rodoviária realiza primeira reunião e aprova regulamento

Realizou-se nesta segunda-feira, 30 de Março, no auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, a primeira reunião do Conselho Regional de Segurança Rodoviária, um órgão consultivo recentemente criado para recolher dados estatísticos, emitir pareceres e acompanhar a elaboração de planos e outros documentos relacionados com o trânsito, prevenção e segurança rodoviária na Região.

O encontro foi presidido por João Pedro Sousa, presidente do conselho de administração do Instituto da Mobilidade e Transportes da Madeira (IMT), e contou com a presença de cerca de duas dezenas de entidades, incluindo serviços tutelados pelo Governo Regional, bem como representantes da GNR, PSP e da Associação de Municípios da RAM (AMRAM).

De acordo com uma nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, na ordem de trabalhos esteve a aprovação do regulamento do Conselho Regional de Segurança Rodoviária, a apresentação das directrizes do Plano Regional de Prevenção e Segurança Rodoviária e a recolha de contributos para a sua elaboração.

João Pedro Sousa destacou que o objectivo principal é que “estes conselhos regionais sejam um espaço de cooperação e de reflexão estratégica na área da prevenção e da segurança rodoviária”, sublinhando a relevância desta matéria para a Região.

Actualmente, o Conselho prepara o lançamento do procedimento para a criação do Plano Regional de Prevenção e Segurança Rodoviária, que deverá servir de base para futuras estratégias e intervenções no sector.