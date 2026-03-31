ASA quer reforçar receitas através do IRS 2025

As verbas arrecadadas através da consignação do IRS têm sido importantes para apoiar famílias em situações de vulnerabilidade em toda a Região Autónoma da Madeira.

Para Marcelo Gouveia, presidente da direcção "trata-se de uma receita extra de elevado relevo para o bom desenvolvimento de iniciativas de cariz social que vão além dos apoios à recuperação urbanística".

"Temos adquirido equipamentos para melhorar as condições de vida de pessoas, nomeadamente as que são portadoras de uma impossibilidade de mobilização, seja temporária seja definitiva e outras ações direccionadas a um público mas vunerável", acrescenta.

Este ano a ASA prentende arrecadar mais um valor significativo, tendo vindo a aumentar todos os anos.

E conclui: "Para consignar o IRS para a ASA - Associação de Desenvolvimento de Santo António, basta colocar o NIF 511 133 898 e não tem custo para os contribuintes"-