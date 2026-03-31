Loja do Munícipe do Funchal com 76.860 atendimentos em 2025

A Loja do Munícipe, no Funchal, completou, no passado dia 28 de Março, nove anos de existência, tendo registado, no ano passado, um total de 76.860 atendimentos, de acordo com nota informativa difundida pela autarquia.

Nos primeiros três meses deste ano, o número de atendimentos chega já aos 20.550, com um tempo médio de espera de 6 minutos e 19 segundos.

O espaço, que desde Dezembro o ano passado passou a ter a Certificação de Qualidade ISO 9001, foi visitado pelo vereador Diogo Gomes, que tutela os recursos humanos da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Refere o comunicado que "da CMF tem existido uma aposta na melhoria dos serviços providenciados, com investimento constante na formação e desenvolvimento dos funcionários municipais, bem como a adequação da escolha dos perfis às funções desempenhadas, de modo a potenciar a eficácia e produtividade".