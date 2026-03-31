Madeira pode liderar robótica marítima

O almirante Henrique Gouveia e Melo defendeu que a Madeira reúne condições únicas para se afirmar como um pólo de desenvolvimento da robótica de duplo uso aplicada ao mar, com impacto na defesa e na economia.

Na intervenção ‘Robótica de duplo uso e a sua aplicação no Mar’, o responsável sublinhou que o arquipélago pode funcionar como um verdadeiro “laboratório” para testar e desenvolver tecnologias, tirando partido do mar, do clima e da menor complexidade operacional face ao continente.

Gouveia e Melo destacou que o futuro passa pela criação de tecnologia — e não apenas pela sua aquisição — defendendo que a Região pode integrar um ecossistema capaz de desenvolver soluções próprias, em articulação com a academia e a indústria.

A robótica marítima, associada à inteligência artificial, permitirá avanços na vigilância, monitorização e operações no mar, mas exige respostas a desafios como a autonomia dos sistemas, comunicações, navegação e resistência em ambientes adversos.

O almirante alertou ainda que Portugal deve aproveitar esta oportunidade para competir à escala internacional, apostando em inovação e reduzindo entraves burocráticos que travem o desenvolvimento tecnológico.

“Não se pode parar o futuro com as mãos”, afirmou, defendendo uma estratégia que permita transformar o potencial da Madeira em valor económico e tecnológico.