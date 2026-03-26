4,7 Milhões a fundo perdido apoiam 139 projectos

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) formalizou hoje o financiamento de 139 projectos empresariais, com uma despesa pública total de 4,7 milhões de euros, sendo todos os apoios a fundo perdido, financiados em 85% pelo Madeira 2030 e 15% pelo Orçamento Regional.

O director do IDE, Ricardo Faísca, explicou que 136 projectos recebem apoio ao funcionamento e três projectos de inovação, incluindo o Data Mentors, ligado à inteligência artificial e robótica, considerado estruturante regional.

Faísca sublinhou ainda que os apoios variam conforme o sistema: Funcionamento 2030 prevê até 20 mil euros por empresa, enquanto Inovação 2030 permite até 500 mil euros, ou 750 mil euros para projectos turísticos. A procura tem sido superior ao esperado, com candidaturas avaliadas por mérito.

O director destacou também a agilização dos processos de análise e aprovação, incluindo a utilização de inteligência artificial, e agradeceu à equipa do IDE e às empresas pelo contributo ao crescimento económico da Madeira.