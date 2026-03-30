Governo aposta no apoio domiciliário

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, afirmou que o Governo Regional está a trabalhar no reforço de assistentes sociais para apoiar um novo projecto de cuidados ao domicílio, destinado a doentes após alta hospitalar.

Após reunião com a Ordem dos Assistentes Sociais e responsáveis do SESARAM, a governante admitiu não haver “um compromisso fechado”, mas garantiu a intenção de “adequar as respostas”, face ao envelhecimento da população.

A medida prevê acompanhamento durante 30 dias, com assistentes operacionais e sociais a apoiar as famílias e a procurar soluções na comunidade.

O objectivo é que o projecto avance ainda este ano, embora condicionado por regras orçamentais. “Não depende apenas da nossa vontade”, referiu.

Micaela Freitas sublinhou que a resposta às altas não passa apenas por lares, defendendo soluções diversificadas e trabalho articulado entre saúde e área social.

A implementação será faseada, com reforço progressivo de equipas.