Governo Regional focado nas respostas sociais para os idosos

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude reforçou, esta terça-feira, a prioridade dada pelo Governo Regional às respostas focadas nos mais idosos. Foi num encontro com a bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais, Fernanda Rodrigues, que Paula Margarido deu como exemplos do apoio domiciliário ou a valorização dos profissionais do sector.

Numa nota remetida à comunicação social pelo gabinete da governante é referido que o encontro de hoje, que contou com a presença de Nivalda Gonçalves, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, "permitiu aprofundar matérias como o acréscimo remuneratório às ajudantes domiciliárias das IPSS e a realidade regional do sector, reforçando o papel essencial das respostas sociais no acompanhamento de pessoas em situação de maior vulnerabilidade".

"A nossa prioridade para as pessoas idosas e para os jovens em situação de maior vulnerabilidade passa por continuar a alargar, sempre que possível, o apoio domiciliário. Contamos com profissionais profundamente comprometidas com a sua missão e estamos empenhados em valorizar as suas condições de trabalho, reconhecendo o papel central do sector social na proximidade às pessoas", afirmou Paula Margarido, que não esqueceu a articulação com a área da Saúde.

Durante o encontro, remete a mesma nota, "foi ainda abordada a possibilidade de a Universidade da Madeira vir a disponibilizar uma licenciatura em Serviço Social, uma oferta que a governante considera positiva, desde que reunidas as condições necessárias à sua concretização". No passado recente esse curso funcionou naquela instituição de ensino superior da Região.