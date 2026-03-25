Cafôfo acusa o Governo Regional de "ganhar com a guerra" nos combustíveis

A Madeira tem uma inflação mais elevada do que a média nacional, tem um preço de habitação muito superior e, agora, enfrenta o aumento dos combustíveis devido à guerra.

"O que assistimos é ao senhor de braços cruzados ou de mãos nos bolsos", acusa Paulo Cafôfo.

Encher um depósito de 50 litros de gasóleo custa "mais 17 euros" e o governo mexe "às pinguinhas no ISP" mas não altera o IVA "quando tinha margem para isso".

O Governo Regional, acusa, "está a ganhar com a guerra" através dos impostos dos combustíveis.

O PS propõe um conjunto de medidas que incluem a redução do IVA nos combustíveis, de 22 para 16% e da taxa intermédia, para todos os produtos, de 12 para 9%.