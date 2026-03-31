Treze atletas do Santacruzense participam no Torneio Ramo Grande 2026

Uma comitiva composta por treze atletas e dois treinadores do Sporting Club Santacruzense vai participar no Torneio Ramo Grande 2026, que se realiza na ilha Terceira, nos Açores. O torneio de futebol decorre entre os dias 2 e 5 de Abril e a participação santa-cruzense será assegurada pelo escalão sub13.

"Esta participação representa um momento histórico para o escalão, sendo a primeira vez que uma equipa do clube integra este evento, reforçando o crescimento e a ambição do projeto formativo do Santacruzense", afirma uma nota enviada à imprensa.

Aos atletas e treinadores juntam-se ainda cerca de 50 pessoas, que vão acompanhar e apoiar a equipa ao longo da competição. "Mais do que os resultados desportivos, esta participação tem um objectivo claramente formativo, focado no desenvolvimento pessoal e desportivo dos jovens atletas. O torneio será uma oportunidade para competir com equipas de diferentes contextos, promover novas vivências e fortalecer o laços", termina.

