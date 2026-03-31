Diocese do Funchal envia 17 mil euros para Gaza

A Diocese do Funchal anunciou o envio de 17 mil euros para a Paróquia da Sagrada Família, em Gaza, valor proveniente dos ofertórios das paróquias destinados à Renúncia do Advento. A verba destina-se a apoiar aquela comunidade, num gesto de solidariedade para com uma população fortemente afectada por dificuldades sociais e humanitárias provocadas pelo conflito na Faixa de Gaza.

"A todos, o nosso sincero agradecimento pela generosidade", refere a Diocese.

Entretanto, na mesma publicação partilhada nas redes sociais, também é divulgada uma nova iniciativa solidária no âmbito da Renúncia da Quaresma. Nas Missas do Domingo de Ramos, que se celebram no próximo domingo, será realizada uma recolha de donativos que terão como destino a Cáritas Nacional, com o objectivo de apoiar as famílias mais necessitadas, vítimas das tempestades em Leiria e noutras localidades do continente.