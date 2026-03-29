Condições meteorológicas extremas no Afeganistão causam a morte de 17 pessoas

O mau tempo que se fez sentir nas últimas 24 horas em algumas regiões do Afeganistão provocou a morte de 17 pessoas e feriu mais 26, estando previstas "mais chuvas intensas", informaram hoje as autoridades.

Estas são as mais recentes vítimas das condições meteorológicas extremas registadas no país nesta estação.

O número de vítimas poderá aumentar à medida que equipas da Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes do país inspecionam as áreas afetadas, afirmou o porta-voz da autoridade, Yousuf Hammad, citado pela agência de notícias AP.

De acordo com o responsável, treze das 34 províncias do Afeganistão, principalmente nas regiões ocidental, central e noroeste do país, foram afetadas.

O mau tempo também deixou 147 casas, total ou parcialmente, destruídas, arrasou 80 quilómetros de estradas e destruiu terras agrícolas, canais de irrigação e empresas, disse Hammad.

No total, afirmou, "530 famílias foram afetadas".

As previsões apontam para chuva forte nas regiões leste e centro do país na segunda-feira, e Hammad alertou para a possibilidade de inundações nessas áreas.

A autoridade de gestão de catástrofes alertou também os residentes para que evitassem as margens dos rios e as áreas em risco de inundações nessas regiões, e ordenou que as autoridades locais ficassem de prontidão para prestar assistência.

No início deste ano, fortes nevões e inundações repentinas causaram a morte de dezenas de pessoas em todo o país.

O Afeganistão é muito vulnerável a fenómenos meteorológicos extremos, com neve e chuvas intensas que provocam inundações repentinas, muitas vezes matando dezenas, ou mesmo centenas, de pessoas de uma só vez.

Em 2024, mais de 300 pessoas morreram em inundações repentinas na primavera.

Décadas de conflito, aliadas a infraestruturas precárias, uma economia em dificuldades, a desflorestação e os efeitos cada vez mais intensos das alterações climáticas, amplificaram o impacto desses desastres, particularmente em áreas remotas onde muitas casas são construídas em barro e oferecem proteção limitada contra chuvas torrenciais repentinas ou nevões intensos.