Ribeira Brava reforça apoio ao associativismo com 265 mil euros

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, em Reunião de Câmara, um pacote de apoios financeiros ao movimento associativo e a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), num total de 265 mil euros.

A medida destina-se a garantir a continuidade das actividades destas entidades, abrangendo 14 associações culturais, sociais e desportivas (190 mil euros) e quatro IPSS do concelho da Ribeira Brava (75 mil euros).

Na nota remetida à imprensa, o presidente da Câmara, Jorge Santos, sublinha que este apoio representa “um reconhecimento do trabalho de proximidade desenvolvido por estas entidades, que muitas vezes constituem a primeira resposta às necessidades da comunidade”, seja no desporto, na cultura ou no apoio social.

O Executivo considera esta verba um investimento estratégico no bem-estar da população, face às dificuldades que o sector enfrenta. “As associações e as IPSS são o coração pulsante do concelho”, afirmou o autarca, destacando o impacto directo destes apoios na promoção do desporto, da cultura e da dignidade social.

Com esta decisão, o Município reforça o seu compromisso com uma política de proximidade e com a valorização do dinamismo associativo local, acresce o comunicado.

Entidades apoiadas: Associação Desenvolvimento da Ribeira Brava, Centro Social e Paroquial de São Bento (Ribeira Brava), Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade (Tabua), Associação Comendadora Maria Isilda Martinho Lopes, Clube Desportivo Ribeira Brava, Associação Desportiva de Campanário, Associação Cultural Desportiva de São João, Casa do Povo de Campanário, Casa do Povo da Ribeira Brava, Casa do Povo da Serra de Água, Banda Municipal da Ribeira Brava, Casa do Povo da Tabua, Associação Desportiva da Serra de Água, Clube Judo Brava, Ritmos e Trocadilhos – Associação Cultural e Recreativa, ADNM – Associação Diáspora no Mundo, Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Bacchus, Somos Lugar da Serra.