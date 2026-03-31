Workshop 'Mandalas & Terapia da Cor' a 18 de Abril em São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente acolhe, a 18 de Abril, o workshop 'Mandalas & Terapia da Cor', entre as 11h e as 13 horas, que será orientado por Belinda Santos. A iniciativa integra-se na programação da exposição 'Mandala Madeira', patente naquele espaço até 29 de Maio.

A iniciativa é um convite para que os participantes possam explorar o universo das mandalas enquanto ferramenta de expressão criativa e de promoção do equilíbrio emocional. "Através da utilização da cor e da repetição de padrões geométricos, o workshop pretende proporcionar uma experiência sensorial e introspectiva, estimulando a concentração, a criatividade e o bem-estar. A sessão será orientada pela artista, que partilhará técnicas e abordagens associadas à criação de mandalas, num ambiente acessível", explica nota à imprensa.

O workshop é gratuito e todo o material necessário fornecido pela organização. As inscrições devem ser efectuadas através do contacto telefónico 291 840 020.

"Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de São Vicente reforça o seu compromisso com a dinamização cultural e a promoção de atividades culturais acessíveis, promovendo o desenvolvimento pessoal e a valorização da criação artística", indica.