Workshop aborda introdução alimentar e prevenção de engasgamento em crianças

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil vai promover, no próximo dia 11 de Abril, entre as 10h00 e as 13h00, o workshop “Introdução Alimentar e Desengasgamento”, dirigido a pais, cuidadores e outros interessados, segundo comunicado.

De acordo com a organização, a iniciativa pretende apoiar as famílias numa fase considerada essencial do desenvolvimento infantil, a introdução alimentar, que envolve não só aspetos nutricionais, mas também a aprendizagem da mastigação, coordenação oral e autonomia da criança durante as refeições.

O CRESCER alerta que este processo é frequentemente "vivido com alguma ansiedade pelas famílias, sobretudo devido ao medo do engasgamento", o que pode levar "à manutenção prolongada de alimentos excessivamente triturados ou pouco desafiantes do ponto de vista da textura", o que pode comprometer a evolução natural das suas competências alimentares.

O workshop tem como objectivo “capacitar pais e famílias com informação prática, baseada em evidência”, abordando temas como o momento adequado para iniciar a introdução alimentar, a adaptação segura dos alimentos, os cortes mais indicados para reduzir riscos, a promoção de uma relação positiva com a alimentação e a forma de actuar em caso de engasgamento.

A sessão será dinamizada por Lucrécia Abreu, enfermeira, e Sara Freitas, nutricionista, ambas com experiência na área da saúde infantil.

A iniciativa decorre nas instalações do CRESCER, com um custo de 30 euros para inscrição individual e 35 euros para participação em dupla. As inscrições podem ser feitas através do endereço eletrónico [email protected] ou do contacto telefónico 924 787 027.