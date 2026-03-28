Portugal com teste frente ao México na reabertura do Azteca

Portugal defronta hoje o México, num particular de preparação para o Mundial2016 de futebol que marca a reabertura do mítico Estádio Azteca e em que a seleção nacional apresenta algumas baixas, mas também estreias e regressos.

No último estágio para o próximo Campeonato do Mundo, a equipa das 'quinas' chega à Cidade do México com ausências de 'peso', como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, capitão e sub-capitão da seleção lusa, respetivamente, e também Diogo Costa, 'dono' da baliza nacional, e Rúben Dias, o 'patrão' da defesa da formação de Roberto Martínez.

A dois meses e meio do Mundial2026, Roberto Martínez chamou Mateus Fernandes, médio do West Ham estreante em convocatórias da seleção principal, e fez regressar nomes como Ricardo Horta, Gonçalo Guedes, Samu Costa e Tomás Araújo, dando a última oportunidade para agarrarem um lugar na lista final de maio.

Já depois da primeira convocatória, o técnico espanhol foi obrigado a mudanças, com as lesões primeiro de Rodrigo Mora e Rafael Leão, e depois de Diogo Costa, fechando o lote em 26 jogadores com o guarda-redes Ricardo Velho e o avançado Paulinho.

Esta será a primeira vez que Portugal defronta o México na casa dos 'tricolores' e logo no mítico Estádio Azteca, que vai reabrir com capacidade para quase 90 mil espetadores, algo longe dos 120 mil que recebeu no passado, e que vai testar a equipa de Roberto Martínez para os efeitos de jogar numa altitude de 2.240 metros.

A última seleção europeia a vencer no Azteca foi a Espanha, em 1981, e Portugal vai testar a invencibilidade histórica perante os mexicanos, com três vitórias, duas delas determinantes em fases finais, e dois empates.

O encontro está agendado para as 02:00 de domingo, horas de Lisboa.

Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.