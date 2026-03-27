Governo quer mínimos para entrar no Superior

Bom dia. A manchete desta sexta-feira de um dos jornais nacionais, revela que o o Ministério da Educação quer que os jovens candidatos ao Ensino Superior tenham o mínimo de literacia, saibam o mínimo de inglês e conheçam o mínimo de como fazer contas, para poderem chegar a fazer um curso, seja ele qual for. Esta é apenas uma de muitas notícias nos jornais nacionais deste dia 27 de Março de 2026.

No semanário Expresso:

- "Cavaco pede a Montenegro reformas para travar o Chega"

- "Um mês depois, a guerra à beira do inferno"

- "Excesso de estímulos está a tirar capacidades ao cérebro"

- "Gouveia e Melo quer dirigir 'cluster' de drones em Portugal"

- "Ministério das Finanças afasta IVA zero para a alimentação"

- "Cinto apertado na resposta à crise petrolífera"

- "Nível de vida caiu em Portugal face à UE"

- "Novo aumento extra nas pensões em risco"

- "Jovens enchem linha de prevenção ao suicídio"

- "Revisão constitucional iminente com direita alinhada"

- "Primeiro-ministro não queria entregar lista de clientes da Spinumviva"

- "Radicais de esquerda e de direita na 'manif' pela vida"

- "Ciclista queixa-se de 'intimidação' da Federação de Ciclismo"

- "Mercado automóvel. Desafios, tendências e novidades"

- "As árvores históricas que a tempestade matou"

- "Dos cosméticos aos alimentos. Ameaças escondidas à saúde"

- "Hora de verão"

- "Acidente nuclear no Irão"

- "Regras novas para professores"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Estado escondeu riscos das vacinas contra a covid-19"

- "Entrevista. Isaltino Morais: 'Eu não odeio o André Ventura. Odeio o que ele representa'"

- "Alexandra Leitão pode ficar fora dos órgãos nacionais do PS"

- "Entrevista. João Soares. 'É mais fácil não decidir nada para não desagradar. Esse é um dos nossos dramas'"

- "Lisboa. Diretores municipais estão quase todos em regime de substituição"

- "Paulo Núncio: 'Como é que João Costa foi ministro da Educação?'"

- "Santiago Belacqua. Governo nega apoio para transporte de obras"

- "Carro pendurado no Cais do Sodré era de Laplaine"

- "Moda Lisboa. Entre memória, futuro e a urgência do agora"

- "Rui Moreira. 'Direito de pernada sobre a Cultura'"

- "ERC. Arons não quer 'largar o osso' na RTP"

- "Alcântara. Guerra aberta entre moradores e Metro"

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No Correio da Manhã:

- "Guerra dispara juros do aforro. Aumento faz crescer retorno de aplicação popular"

- "Crime bárbaro. Mulher cúmplice de rapto acaba assassinada"

- "Conflito no Médio Oriente. Trump pressiona Irão para negociar"

- "Israel intensifica ataques no Líbano"

- "Património. 77 políticos travam acesso público. Montenegro divulga lista de clientes"

- "Escutas. Rede de tráfico de antigo jogador do FC Porto ameaça polícias"

- "António Silva. Central recusa renovar com Benfica"

- "Triângulo sexual gera polémica na TV"

- "Matosinhos. Autarca contrata escritório onde trabalha a filha"

- "Contas públicas. Portugal com 2 mil milhões de saldo positivo em 2025"

No Público:

- "Cinema. 'Entroncamento', um murro político no cinema português"

- "Governo quer níveis mínimos de literacia, cálculo e inglês para entrar no superior"

- "Pacote laboral recua nas férias e altera regras dos contratos a termo"

- "Abusos sexuais. Igreja Católica vai pagar entre nove e 45 mil euros às vítimas"

- "Excedente. Emprego em alta sustenta novo 'brilharete' orçamental"

- "Congresso. Um PS dividido reúne-se para decidir que oposição fazer"

No Jornal de Notícias:

- "Mau tempo força mais de mil famílias a pedir travão no crédito da casa"

- "Mulheres transgénero fora dos Jogos Olímpicos"

- "Combustíveis. Gasóleo e gasolina devem baixar na próxima semana"

- "Reportagem. As noites sem dormir em volta do folar da Páscoa"

- "Atual companheira terá ajudado a raptar ex-mulher de polícia francês"

- "Gondomar. Sobreiros 'congelam' obra da Via Nordeste"

- "Os escândalos dos reality shows que incendeiam a televisão"

- "Abusos sexuais. Igreja atribui compensação máxima de 45 mil euros às vítimas"

- "Congresso. Socialistas forçam José Luís Carneiro a debater relação com o PSD"

- "Dia Mundial. Teatro resiste com 15 mil espetáculos por ano"

No Diário de Notícias:

- "Nova SBE avança com divórcio da Universidade Nova de Lisboa"

- "Reportagem. 'O Bairro da Mouraria continua vazio, mas vazio de outra forma'"

- "Identidade de género. Médicos alertam que 'vai-se criar um mercado negro de hormonas'"

- "Médio Oriente. UE usa diplomacia e apoio humanitário para evitar vaga de refugiados do Irão"

- "Spinumviva. Montenegro divulga lista de 13 clientes da empresa"

- "Congresso do PS. Socialistas pedem a Carneiro para afirmar o partido com 'ideias novas' para o país"

- "Privatização. Governo afasta impacto da guerra no preço da TAP"

- "Distinção. Governo atribui Medalha de Mérito Cultural a Simone de Oliveira no Dia Mundial do Teatro"

No Negócios:

- "Novo alívio no IRS fora dos planos do Executivo"

- "Contratos a prazo alargados para três anos e recuo nos dias de férias"

- "Entrevista a Gabor Maté: 'Trump é psicologicamente muito fraco. É tão fraco que tem de pôr o seu nome em edifícios'"

- "Aviação teme caos nos aeroportos com indefinição no 'handling'"

- "Taxas no estreito de Hormuz podem gerar fortuna ao regime do Irão"

- "Quase um quinto do crédito está na zona afetada pelo mau tempo"

No O Jornal Económico:

- "Voltar para casa? Os portugueses que trabalham na Emirates e na Qatar não voaram para fora do Golfo. Estão em terra, à espera de voltar a trabalhar, ganham menos e aceitam os riscos"

- "Indústria cerâmica nacional está em risco de partir"

- "Contas históricas para enfrentar crises"

- "Propostas vinculativas para CGD Brasil chegam em junho. Há quatro candidatos"

- "Conselho estratégico do BPF pronto para ajudar a garantir viabilidade dos apoios"

- "Febre por jipes elétricos obriga Volvo e BMW a aumentar produção"

- "Última proposta negocial mantém linhas vermelhas da UGT"

- "À beira de um choque energético, países reagem para reduzir consumo"

- "MBA portugueses estão cada vez mais internacionais. É uma aposta ganha"

No O Jogo:

- "FC Porto. Com Zaidu é sempre a ganhar. Dragões venceram os 13 jogos em que o nigeriano alinhou no campeonato, convertendo-se num talismã"

- "Ordens de Farioli para as miniférias: relaxar e desligar, mas atenção ao peso"

- "Venda de Evanílson já superou os 40 MEuro"

- "Seleção. 'Sou irreverente e tento desequilibrar'. Francisco Conceição alheio aos rumores do Liverpool e focado no presente"

- "'Estou pronto para dar o salto'. Entrevista. Samu Costa destaca-se no Maiorca e sonha convencer Martínez"

- "Sporting. Rui Borges duplica o salário. Processo de renovação avança e técnico vai passar a ganhar 2MEuro/ano"

- "Regresso de Ioannidis apontado para o jogo da Taça no Dragão"

- "Benfica. Prestianni pisca olho ao Mundial. Selecionador abre a porta à chamada do extremo"

- "Novo chumbo à Benfica FM"

No A Bola:

- "Seduzir Yeremay. Segurar Maxi. Sporting já definiu dois objetivos para o Verão"

- "Depor admite negociar depois de garantir a subida de divisão. Extremo espanhol do Corunha está impressionado com a campanha leonina na Champions"

- "Mercado europeu atento a Araújo, mas leões querem segurá-lo pelo menos mais um ano"

- "Rui Borges vai dobrar salário com a renovação"

- "Seleção. 'Para nós não há particulares'. Francisco Conceição promete ambição máxima para jogos com México e EUA"

- "A Bola ao Centro. Até que enfim uma final sem grandes. Entrevistas a Carolina Correia (Torrense) e Laura Luís (Valadares Gaia) na antevisão à decisão da Taça da Liga feminina"

- "Benfica. Indignação com 'chumbo' da Benfica FM. Encarnados admitem participação criminal e suspeitam de 'razões clubísticas'"

- "FC Porto. 17 milhões por Kiwior sem hesitação"

- "Evanilson continua a render euros"

E no Record:

- "Sporting. Ioannidis no fio da navalha. Avançado arrisca operação ao joelho esquerdo"

- "Renovação avança hoje. Rui Borges duplica salário e aumenta prémios"

- "Benfica. Scaloni puxa por Prestianni. Selecionador promete oportunidade"

- "ERC não autoriza Benfica em Rádio Novela. Águias recorrem da decisão"

- "José Gandarez. 'É ignorância jurídica"

- "FC Porto. Pérolas na montra. Lesão de Samu muda orientação de mercado"

- "Seleção. Francisco Conceição. 'Sou sempre irreverente'"

- "Prova El Corte Inglés Gaia-Porto. Correr à margem do Douro"