A empresa Friatum-Comércio Industria Produtos Alimentares, Lda., uma das empresas do conhecido Grupo Vidinha, foi declarada insolvente pelo Juízo de Comércio do Funchal do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

A sentença proferida a 6 de Março último e divulgada a 11 de Março no Portal CITIUS, decorre de um processo de insolvência de pessoa colectiva requerido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), principal credora desta empresa que tem os seus primórdios em 1945 e cujas instalações estavam há alguns anos no Parque Industrial da Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Instalada na Plataforma 5 E da Zona Industrial da Madeira, importa referir que os trabalhadores já foram mandados para o desemprego, desconhecendo o DIÁRIO exactamente quantos foram afectados. Mas o certo é que, em 2023, aquando das últimas notícias sobre investimentos, o Grupo Vidinha apontava para o objectivo de ter mais de 200 trabalhadores no futuro.

Refira-se que além da Friatum - Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda, empresa chave do grupo, que estava focada na transformação e comércio de produtos alimentares, frequentemente associada à inovação no setor, o Grupo Vidinha é composto pelas empresas Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S.A., Vidinha & Moreira, Lda, e Vidinha à Mesa.

O tribunal nomeou para Administrador da Insolvência Jorge Rui Gonçalves Soares, domiciliado no Porto. Para reclamação de créditos à empresa ou os seus representantes, o tribunal deu 30 dias a partir da data da sentença, tendo já decorrido 14 dias.

O DIÁRIO sabe que a empresa deve pelo menos 5 milhões de euros, tendo no processo sido identificados mais cinco credores, além da CGD: a Actemsa, S.A, Costa Leonardo - Food e Beverage, Lda, Jorge Sá, S. A., Sajemar, Lda. e Silva-Fish Unipessoal Lda.

O tribunal também já decidiu o dia 29 de Abril, pelas 14h15, para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório.