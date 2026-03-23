"Solução da CMF para Mercado Biológico só aconteceu devido à pressão do JPP"

O JPP afirma que "a solução da Câmara Municipal do Funchal para o Mercado Biológico só aconteceu devido à pressão do JPP". Este mercado passa agora a realizar-se no Largo do Chafariz, tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa de hoje.

O partido saúda o anúncio e afirma que este vai ao encontro das preocupações há muito expressas pelos agricultores e consumidores. Além disso, o JPP considera que a decisão confirma, “ponto por ponto, as propostas que o JPP tem vindo a apresentar, desde 2024, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa da Madeira”.

Os vereadores do JPP apontam que o partido "foi sempre uma voz coerente ao lado dos produtores-vendedores, tendo denunciado, de forma persistente, para as condições degradantes em que o mercado se realizava, condições que desrespeitavam agricultores, produtores e consumidores e desqualificavam a cidade do Funchal".

Fátima Aveiro e António Trindade consideram que "foi esta persistência, assente em dados concretos e num verdadeiro sentido de interesse público, que acabou por produzir resultados, obrigando PSD/CDS a emendar a mão onde a teimosia política não deixava avançar".

Através de comunicado, os autarcas explicam as duas últimas iniciativas levadas a cabo pelo partido e que o JPP considera terem sido cruciais para a resolução desta questão. Num primeiro momento, apresentou uma proposta para encontrar um local digno para o Mercado de Agricultura Biológica, junto da Câmara Municipal do Funchal, "que a maioria PSD/CDS se apressou, inicialmente, a descartar". Foi igualmente apresentado um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Madeira, exigindo que o Governo adoptasse medidas para valorizar aquele mercado e convergir numa solução justa e tecnicamente adequada. “Felizmente, acabaram por reconhecer que os produtores tinham razão e seguiram exactamente aquilo que está escrito nas propostas do JPP, que sempre defendeu um espaço condigno, à altura do trabalho dos produtores e da imagem da cidade", assumem.

Esta resistência inicial revela um padrão típico de poder instalado, reticente em admitir o mérito da oposição, mesmo quando as soluções apresentadas são tecnicamente robustas e socialmente necessárias. Porém, o desfecho demonstra que propostas fundamentadas e alinhadas com o interesse público acabam por se impor às lógicas de bloqueio e ao cálculo partidário de curto prazo. Fátima Aveiro e António Trindade

"O JPP reafirma, assim, o seu papel de líder da oposição responsável, construtiva e consequente, que utiliza os instrumentos da fiscalização democrática, da iniciativa política e da negociação institucional para influenciar políticas públicas e corrigir rumos. O caso do Mercado de Agricultura Biológica é um exemplo paradigmático de como a intervenção estratégica do JPP, combinando proposta legislativa, pressão pública e presença no terreno, pode gerar ganhos concretos para as pessoas", indicam.

“Todos os que ali trabalham e todos os que ali compram merecem ter voz na política, e essa voz continuará a ser a do JPP, com a mesma determinação, coerência e sentido de serviço público de sempre. No fim do dia, as pessoas e os agricultores sabem sempre quem está verdadeiramente ao seu lado e quem pode ser a voz daqueles que não têm voz”, assinalam.