Governo reforça apoios ao sector da cana-de-açúcar na Madeira

O Governo Regional anunciou novas medidas de valorização do sector da cana-de-açúcar, durante a XX Feira da Cana-de-Açúcar e seus derivados, que decorreu na Ponta do Sol. As novidades foram apresentadas pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, perante produtores e operadores económicos.

Entre as principais medidas está a actualização do preço mínimo pago pela cana-de-açúcar, que passou a ser de 620 euros por tonelada, mais 20 euros do que no ano anterior. Deste valor, 370 euros correspondem a apoio público (250 euros através do programa europeu POSEI e 120 euros do Orçamento da Região), sendo os restantes 250 euros assegurados pelos operadores económicos.

Foram também definidos preços mínimos de referência diferenciados: 650 euros por tonelada para a “variante canica” e 670 euros por tonelada para a cana produzida em modo biológico.

Além disso, foi reforçado em 25% o apoio à produção de mel de cana. No sector de transformação, o apoio ao mel-de-cana, expresso em açúcar branco, aumentou de 120 para 150 euros por 100 quilos, o que poderá representar cerca de 87 mil euros adicionais para os engenhos.

Segundo o governante, nos últimos três anos verificou-se um esforço conjunto entre sector público e privado que quase duplicou o valor pago aos produtores. Ainda assim, destacou a necessidade de apostar na qualidade da matéria-prima e na renovação das culturas, de forma a aumentar a produtividade sem acréscimo significativo de mão de obra.

Relativamente ao rum, a comercialização atingiu no ano passado cerca de 552 mil litros, gerando uma receita de 5,7 milhões de euros.

Atualmente, a campanha de entrega de cana-de-açúcar aos engenhos já está em curso, tendo como referência as 8.410 toneladas registadas no ano passado. Para 2027, a safra deverá ocorrer em Abril, por decisão unânime dos operadores económicos, visando melhorar o amadurecimento da cana e aumentar o rendimento dos produtores.

O sector conta atualmente com 659 produtores, que exploram uma área total de 141 hectares.